Goiânia tem 5 mortes em menos de 24 horas

Pelo menos cinco pessoas foram mortas em Goiânia entre a noite de segunda e a tarde de ontem. Em um dos casos, na manhã de ontem, um reeducando do regime semiaberto do sistema prisional foi executado com vários tiros e golpes de arma branca. Em Campinas, houve dois homicídios pela manhã. No período da tarde, um suspeito foi morto em confronto com policiais militares. Na n...