Goiânia sedia congresso da Ubes com cerca de 10 mil estudantes

Cerca de 10 mil estudantes de todos os estados do Brasil chegam à Goiânia para o 42º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que acontece entre quarta-feira (29) e sábado (2), na Praça Universitária Honestino Guimarães, setor Leste Universitário.

O encontro, que é considerado o maior do gênero na América Latina, começa às 19h de hoje com a estreia nacional do filme “Primavera”, que aborda as recentes ocupações de escolas no Brasil, seguido de bate papo com os diretores. Na quinta-feira (30), os estudantes participam de 10 debates com mais de 60 convidados das áreas da educação, política, cultura e juventude.

Já na sexta-feira (1) os estudantes realizam uma passeata pelas ruas da capital contra a lei da mordaça, e um ato político em homenagem aos 70 anos da Ubes. No sábado (2) será escolhida a nova diretoria e presidência da Ubes pelos próximos dois anos.

Além disso, o congresso terá atividades culturais gratuitas para toda a população, como o show de Karol Conka e a festa Eu Amo Baile Funk.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Programação



29/11 - Quarta-feira

19h – Auditório 4 Praça Universitária

Pré-lançamento do filme “Primavera - Secundaristas e suas ocupações”

Ana Petta (diretora do filme), Paulo Celestino (diretor do filme), Adelino Cândido Pimenta (reitor substituto do Instituto Federal de Goiás-IFG)

30/11 - Quinta-feira

10h – Auditório 1 Praça Universitária

Defender a educação pública é defender a soberania nacional

Heleno Manoel Gomes Araújo Filho (presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE), Geraldo Profírio Pessoa (representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE), Manoel Dias(presidente da Fundação Leonel Brizola - Alberto Pasqualine), Eblin Farage (presidenta do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior – ANDES), Tatiana de Jesus Ferreira Pereira (secretária de Juventude do Maranhão).

10h – Auditório 2 Praça Universitária

Diretas Já e a Campanha Se Liga 16

Josué Rocha (coordenação nacional do MTST), João Paulo Rodrigues (coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST), Carina Vitral (presidenta da União da Juventude Socialista-UJS), Antônio Altenir Santos (representante do Jornal A Verdade), Moara Correa (executiva Nacional do PT)

10h – Auditório 3 Praça Universitária

ENUBES - Redução não é a solução! O extermínio e o encarceramento da juventude negra

Orlando Silva (deputado federal PCdoB-SP), Ângela Guimarães (presidente da União dos Negros Pela Igualdade-UNEGRO), Juliana de Cássia Correia (representante do União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora-UNEAFRO-Brasil), Cristian Ribas (Conselho Nacional dos Direitos Humanos-CNDH), Wesley Teixeira (Amanhecer Contra a Redução), Eduardo Ribeiro (representante da Iniciativa Negra por Uma Nova Política sobre Drogas – INNPD), Bia Martins (Representante da União da Juventude Rebelião-UJR)

10h – Espaço Circus Praça Universitária

Primavera secundarista, as ocupações e o protagonismo das mulheres, negras/os e LGBTs

Anne Karolyne Moura (secretária de Mulheres do PT), Bruna Rocha (Ex-diretora de Mulheres da UNE), Andrey Lemos (presidente da União Nacional-UNA LGBT), Angela Albino (ex- deputada federal- PCdoB SC)

10h- Auditório 4 Praça Universitária

Passe livre e o direito à cidade

Cleber Nunes(gerente da Juventude do Estado de Goiás-GO), Josué Medeiros (doutor em Ciência Política pela IESP – UERJ), Tamires Gomes Sampaio (diretora do Instituto Lula), Renan dos Santos (vereador - PCdoB Sorocaba), Lúcio Gregori (engenheiro e criador do projeto Tarifa Zero) Caio Guilherme (presidente da UMES São Paulo)

12h às 14h

Almoço

13h às 14h – Espaço Circus Praça Universitária

Encontro com Flávio Renegado

15h - Auditório 1 Praça Universitária

Escola sem mordaça e a contra reforma do ensino médio

Deborah Macedo Duprat (procuradora-geral da República do Brasil), Tatiana Lemos (vereadora PCdoB Goiânia), Caio Callegari (coordenador de Projetos do Todos Pela Educação), Gabriel Magno Pereira Cruz (secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos e Professor), Rafael Pires (professor da rede pública de Alagoas), Marcia Rebeca Silva de Oliveira (professora da Rede Estadual do Amazonas)

15h – Auditório 2 Praça Universitária

Estratégias das políticas internacionais de educação

Gabriela Mora (representante da Área de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância-Unicef no Brasil), Yordan Bango Porro (presidente da Organização Continental Latino Americana e Caribenha dos Estudantes-OCLAE), Francisca Ocares (estudante representante do Chile) Paula Gonzales (estudante representante da Colômbia), Israel Rocha Barbosa (Jovem Embaixador da Organização das Nações Unidas-ONU)



15h – Auditório 3 Praça Universitária

As contra reformas do governo Temer e a luta contra o neoliberalismo

Edmilson Costa (secretário geral do PCB), Fátima dos Reis (dirigente nacional da CTB-GO e da Fasubra Sindical), Sammer Siman (representante da Intersindical-Central da Classe Trabalhadora), Marianna Dias (presidenta da UNE), Leonardo Péricles (presidente da Unidade Popular pelo Socialismo-UP)

15h – Auditório 4 Praça Universitária

Ensino técnico e a formação da classe trabalhadora, a pesquisa e a ciência e tecnologia nas escolas

Paulo Cesar Medeiros (diretor de Ensino Superior e Pós-Graduação do Instituto Federal do Paraná – IFPR), Marcia Pelá (conselheira da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-SBPC e professora), Flávio Werneck (presidente do Sindicato dos Policiais Federais de Brasília), Tamara Naiz (presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos-ANPG), Pedro Paulo Cavalcante (professor da rede pública de Duque de Caxias), Mariara Cruz (ex-diretora da UBES)

15h – Espaço Circus Praça Universitária

O Circuito de Cultura Secundarista-CIRCUS, a meia-entrada e uma política de cultura

Ana Petta (fundadora do Cuca da UNE e diretora do filme Primavera), Flávio Renegado (músico), Ismael Cardoso (secretário Adjunto da Seduc/MA e ex-presidente da UBES), Bruno Ramos (Liga do Funk)

18h – Auditórios 1, 2, 3, 4 e Espaço Circus

Grupos de Discussão do Congresso da UBES

20h às 22h

Jantar

22h – Palco Praça Universitária

Atividade Cultural

Eu amo Baile Funk – MC Pocahontas, Dj Grandmaster Rafael e dançarinos de passinho



01/12 – Sexta-feira

10h – Praça Universitária

Passeata do 42º Congresso da UBES. Tema “Contra a lei da mordaça”

13h às 15h

Almoço refeitório Estádio Serra Dourada

15h às 17h- Arena Goiânia

Ato Político e Plenária Final do 42º Congresso da UBES

Manuela D’ávila (deputada estadual e pré-candidata à presidência da República, PCdoB-RS), Carla Santos (ex-presidente da UBES), Manuela Braga (ex-presidente da UBES), Bárbara Melo (ex-presidenta da UBES)

18h às 20h

Jantar refeitório Estádio Serra Dourada

22h – Palco Praça Universitária

Atividade Cultural

Karol Conka

02/12 – Sábado

10h – Arena Goiânia

Plenária Final do 42º Congresso da UBES

13h às 15h

Almoço refeitório Estádio Serra Dourada

15 às 17h – Arena Goiânia

Plenária Final do 42º Congresso da UBES