Goiânia receberá 24 novos inscritos no Programa Mais Médicos

A partir desta quinta-feira (18), a capital passará a contar 24 novos inscritos no Programa Mais Médicos. Eles chegam a Goiânia para se juntar aos 71 profissionais que já atuam na cidade, atendendo em unidades básicas de Saúde da Família.

Os médicos que começarão a atuar na capital são brasileiros, assim como a maior parte daqueles que já trabalha no município. No grupo, há duas profissionais cubanas e intercambistas.

Na tarde desta quinta-feira, os integrantes do programa serão recebidos no Paço Municipal pela secretária de Saúde do município, Fátima Mrué, e por representantes do Ministério da Saúde. A chegada dos mesmos ocorre após a cidade passar dois anos sem receber novos inscritos, devido ao não atendimento de critérios estabelecidos pelo Governo Federal, segundo diz a Prefeitura de Goiânia.