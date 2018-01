Goiânia recebe oficina gratuita de educação e tecnologia para crianças e adolescentes

Incentivar a educação por meio da tecnologia. Essa é a proposta de uma oficina de games “Por Dentro do Mundo Digital”, evento gratuito que teve início na segunda-feira (15) e segue até o próximo dia 19, na Saraiva do Shopping Flamboyant. O laboratório colocará crianças e adolescentes de 6 a 16 anos em contato com a programação de computadores para que os participantes criem seus próprios jogos enquanto desenvolvem habilidades ligadas a criatividade, trabalho em equipe, raciocínio lógico, comunicação, matemática e inglês.

Segundo a organizadora Vanessa Barbosa de Oliveira, a intenção da proposta é inverter o papel dos envolvidos na relação com a tecnologia. “Queremos oferecer às crianças a oportunidade de criar seus próprios jogos e mostrar como podem desenvolver a tecnologia de forma positiva e ativa”, diz.

As atividades têm duração de 45 minutos, tempo em que as crianças e os adolescentes desenvolverão seus jogos. Após criados, os jogos serão encaminhados para os participantes e seus familiares, que poderão conhecer a criação.

Serviço:

Oficina de Games “Por Dentro do Mundo Digital”

Data: 15 a 19 de janeiro

Local: Flamboyant Shopping Center (dentro da loja Saraiva)

Horário: a partir das 15 horas

Inscrições gratuitas: www.play1234.eventbrite.com.br e pelos telefones (62) 3637-1270 e 99993-1270