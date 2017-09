Goiânia recebe mais uma pista de prova prática para tirar CNH

O Conjunto Riviera, Região Leste de Goiânia, recebe nesta quinta-feira (14) uma pista de prova prática padrão para candidatos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Esse é o quarto circuito implantado na capital pelo Detran-GO, que já conta com espaço para aplicação de exames de direção veicular na sede (Cidade Jardim), no Parque Fonte Nova, Parque Macambira e no Setor Faiçalville.

Segundo o Detran-GO, o novo circuito é temporário. Os candidatos vão utilizar o Salão da Paroquia Santo Inácio de Loyola, que conta com sanitários e bebedouros, como sala de espera, até a conclusão das obras do espaço definitivo no Autódromo Internacional de Goiânia.

De acordo com o presidente do órgão, Manoel Xavier Ferreira Filho, a implantação é a terceira realizada em Goiânia neste ano e integra o programa de padronização e descentralização das pistas, que visa a melhoria contínua da formação do condutor e, consequentemente, elevação da segurança no trânsito.

Ainda conforme o presidente, o Detran-GO pretende padronizar todas as pistas de prova prática até o final do ano. A medida busca a uniformização do grau de dificuldade das provas e, especialmente, o aperfeiçoar o processo de habilitação na categoria A (motocicleta).