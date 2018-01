Goiás tem seis casos suspeitos de febre amarela sendo investigados

Dados do Ministério da Saúde indicam que há seis casos em investigação por suspeita de febre amarela em Goiás. Os exames, porém, ainda podem concluir que as ocorrências referem-se a doenças com sintomas semelhantes, como dengue, zika ou chikungunya, entre outras. Os números do MS, referentes ao período de 1º de julho do ano passado a 23 de janeiro deste ano, aponta...