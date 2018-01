Goiás tem alerta de chuva forte com raios e ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta segunda-feira (29) um aviso de atenção para todo o Estado de Goiás e Tocantins. Segundo o alerta, que é valido até esta terça-feira (30), há risco de chuvas intensas, com perigo potencial, tempestade de raios, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Segundo o Inpe, os ventos podem chegar a mais de 60km/h. Em caso de rajadas de vento, não é aconselhável se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

De acordo com o órgão, as condições meteorológicas ruins podem durar até 48 horas. Em caso de risco, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros através do 193.

Após o calorão, a chuva

A previsão de chuva em Goiânia e em Goiás acontece depois de dois fins de semana de bastante calor na região. No último dia 21 de janeiro, Goiânia registrou o dia mais quente do ano com 35ºC e umidade relativa do ar na casa dos 30% e 20%.