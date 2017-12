Goiás perde 47% da área nativa de vegetação

Em 14 anos, Goiás perdeu 47% de sua vegetação florestal ou campestre nativa do Cerrado, caindo de 8.597 km² para 4.536 km² entre 2000 e 2014. Isso representa apenas 1,33% da área total do Estado, de 340.086 km². Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no estudo Mudança da Cobertura e Uso da Terra. Analisando imagens de saté...