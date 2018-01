Goiás pede direcionamento de verba para construção de novo Semiaberto

O governador Marconi Perillo (PSDB) se reuniu na manhã desta terça-feira (9) com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, em Brasília, para discutir o sistema prisional goiano. Na ocasião, o Estado pediu ao governo federal autorização para utilizar R$ 11 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), repassado no final do ano passado, para a construção da nova unidade do regime semiaberto. Segundo o diretor-geral de Administração Penitenciária, coronel Edson Costa, que compareceu à reunião, a quantia deveria ser originalmente direcionada para uma unidade de regime fechado, por isso é necessária a autorização federal.

A intenção, segundo o coronel, é utilizar a verba para construir novo presídio, que não será no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O local, no entanto, ainda não está definido. A diretoria irá solicitar, ainda, ao ministro para que seja feito um regime diferenciado de contração, com a dispensa de licitação.

De acordo com ele, o objetivo é que a construção seja modular, uma obra diferenciada, mais cara, segundo ele, mas com prazo de conclusão menor, podendo ser feita em seis meses ou menos. "Vamos trabalhar em cima disso. Precisamos de autorização. Vou preparar a documentação e enviar ao ministério", disse Edson Costa.

A verba total repassada via Funpen ao Estado, no dia 29 de dezembro, foi de R$ 17,7 milhões. Desta quantia, segundo o coronel, cerca de R$ 11 milhões são definidos para construção de unidade de regime fechado. Já amanhã o diretor-geral pretende se reunir com uma empresa que realiza este tipo de obra. A intenção, segundo ele, é conhecer melhor o modelo de construção modular.

Esta foi a primeira reunião do governador Marconi Perillo com o ministro depois da rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, no último dia 1º. Na ocasião, nove presos foram mortos, 14 ficaram feridos e mais de 200 fugiram. Conforme nota da DGAP divulgada ontem, 75 permanecem foragidos.

Crise

A última semana foi marcada pela crise do sistema prisional goiano, com acirramento entre governo estadual e federal. O governador Marconi Perillo, cujo discurso foi seguido pelo secretário de Segurança Pública Ricardo Balestreri, remeteu os problemas nos presídios à falta de participação do governo federal, como a falta de repasses. O governo federal rebateu informando que havia repassado quase R$ 44,7 milhões em 2016 para que o Estado investisse no sistema prisional. Na nota divulgada pelo ministério, a verba de R$ 17,7 milhões que o Estado agora quer autorização para investir no Semiaberto foi inclusive citada.

O ministro chegou a dizer em entrevista ao jornal O GLOBO que a responsabilidade do governo federal em relação às rebeliões em Goiás é "absolutamente zero". Ainda na entrevista, Jardim disse que o que ocorreu em Goiás foi um problema de gestão do governo local e que o discurso de cobrar a União tem "motivação política". No último dia 4, sete governadores de Estados ligados ao Consórcio Brasil Central, que até o ano passado era presidido por Marconi, divulgaram um manifesto cobrando da União uma tomada de providências urgente em relação à segurança pública.

Pelo Facebook, o governador disse que entregou ao ministro um dossiê completo dos investimentos do governo na segurança e o cronograma das obras nos presídios. "Reforcei a necessidade de a União ajudar mais os estados com recursos para o sistema penitenciário. Conversa amigável", escreveu.