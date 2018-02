Goiás deve receber projeto piloto de biometria na população carcerária

Conforme prometeu, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou nesta sexta-feira (09) a Goiânia um mês depois de cobrar providências para a solução dos graves problemas no sistema penitenciário. Ela se reuniu no início da tarde, no Fórum Civil da capital, com o governador Marconi Perillo, com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilberto Marques Filho; e com o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres

Ao final, a ministra não falou com a imprensa, mas as autoridades goianas garantiram que ela gostou muito do que viu. Cármen Lúcia anunciou que pretende fazer no Estado um projeto piloto de biometria na população carcerária. Para isso, ela ficou de conversar com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, sobre as condições necessárias para que o trabalho seja realizado ainda este ano.

O governador Marconi Perillo comentou que, além do presídio de Formosa, inaugurado hoje com 300 vagas, até março serão entregues também os novos prédios penitenciários de Anápolis e de Águas Lindas. Também serão construídos cerca de 50 presídios regionais e um de segurança máxima na Região Metropolitana de Goiânia. Marconi informou ainda que comunicou à ministra a realização em breve de concurso público para contratação de 1000 agentes prisionais.

Em Formosa o presídio inaugurado hoje deverá funcionar imediatamente, de acordo com o governador. “Está tudo pronto e equipado". A antiga cadeia pública de Formosa será desativada e os cerca de 130 presos serão transferidos prioritariamente para o novo presídio. Ficou acordado que não haverá superlotação no novo prédio de Formosa, que oferece 300 vagas.

Mutirão judiciário

Governador e o presidente do TJ-GO disseram que o ponto alto do encontro foi a satisfação da ministra com os resultados do mutirão judiciário para verificar a situação dos presos. “Ela está citando Goiás como modelo para o Brasil", disse Gilberto Marques Filho. A meta era analisar 8 mil processos em 30 dias, mas o mutirão possibilitou providências em mais de 13 mil processos. O trabalho, conforme o presidente do TJ-GO não tem prazo para terminar.

Após a rebelião na Colônia do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, que resultou em nove mortes e fuga de 243 detentos, o Poder Judiciário instaurou uma força-tarefa nas Varas de Execução Penal. Em cinco frentes de trabalho foram contemplados atos de Escrivania, mutirão de cálculo de penas, realização de audiências, elaboração de atos judiciais e inspeção de presídios. Entre os atos estão 118 benefícios de progressão de pena e 114 de regressão ao regime fechado. Um relatório sobre as condições dos presídios goianos foi entregue à Cármen Lúcia.