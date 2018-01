Ginecologista é preso após pacientes denunciarem abuso sexual em Goiânia

Um médico ginecologista Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (23) por violação sexual mediante fraude. O homem, que segundo a Polícia Civil (PC) de Goiás atuou durante 30 anos em um hospital da região central da capital, cometia o crime durante a realização de exames ginecológicos de rotina.

Condenado em 2015, o profissional continuou a trabalhar após recurso impetrado à decisão. No entanto, em dezembro de 2017, três pacientes teriam sido abusadas por ele durante consultas. Segundo a PC, o médico chegou a submeter uma das vítimas à prática de sexo oral.

O suspeito está preso preventivamente na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). A reportagem tentou contato por telefone com a defesa de Joaquim, mas as ligações não foram atendidas.