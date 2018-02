Uma gestante ficou ferida após um capotamento, na tarde desta segunda-feira (19), na BR-060, na zona rural de Jataí, no Sudoeste do Estado. O Corpo de Bombeiros disse que a mulher estava em trabalho de parto quando o motorista perdeu o controle do carro e capotou.

Ainda conforme as informações da corporação, o casal não sofreu ferimentos graves, mas a mulher precisou ser levada ao hospital de Rio Verde para avaliação e cuidados por conta da gestação.

Mais informações em instantes.