Gerente suspeito de aplicar golpe milionário em Leonardo e outros clientes se apresenta à polícia

O gerente do Banco Santander Fernando Dias da Silva, de 43 anos, suspeito de aplicar golpes em clientes de uma agência no Setor Bueno, em Goiânia, se apresentou à polícia na última segunda-feira (13), mas permaneceu em silêncio durante o depoimento no 4° Distrito Policial. O gerente alegou reservar o seu direito constitucional de se declarar somente no Judiciário. O prejuízo até agora é de R$ 4 milhões e cerca de 30 pessoas foram vítimas.

O delegado responsável pelo caso, Eli José de Oliveira, que ainda está tomando depoimentos, afirma que este número pode aumentar. Entre as vítimas estão o cantor Leonardo e a mãe do cantor Racyne, que forma a dupla sertaneja “Racyne e Rafael”. Leonardo ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas será ouvido pelo delegado. Já a mãe do cantor teve um dano de R$ 60 mil.

O suspeito disse ao delegado que estava escondido na casa de familiares, pois estava recebendo ameaças de morte após o início das investigações, há cerca de três semanas. Silva vai responder por estelionato.

As vítimas continuam comparecendo à delegacia para prestar queixa sobre o caso. Uma delas, o empresário Edilson Divino Coelho, de 51, que diz ter uma perda de quase dois milhões de reais, conta que há alguns anos havia desativado sua conta no Santander depois de perceber que alguns valores estavam sumindo. Mas o próprio gerente procurou ele para um acordo e o empresário se tornou cliente novamente. “Ele disse que iria regularizar tudo, então confiei, depois descobri que ele me mostrava extratos falsos”, lamenta o empresário.

O Santander deve prestar esclarecimento essa semana no 4° DP, segundo o delegado. O POPULAR entrou em contato com a assessoria do banco e por e-mail, a instituição financeira informou que “tem interesse na identificação de responsáveis e apoiará integralmente a investigação pelos órgãos de segurança pública.”

Ingryd Almeida é estagiária do Grupo Jaime Câmara em convênio com a PUC-Goiás