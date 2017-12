Garoto que teve o corpo queimado em subestação da Celg recebe alta médica após cinco meses internado

O jovem Carlos Daniel da Conceição Oliveira, de 11 anos, recebeu alta médica na tarde desta segunda-feira (11) no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Ele estava internado na unidade de saúde desde o dia 17 de julho deste ano, quando teve 62% do corpo queimado após entrar em uma subestação de energia da Celg para buscar uma pipa que havia caído no local.

A saída de Carlos Daniel foi muito comemorada pela família. O estudante, em entrevista à TV Anhanguera, revelou suas vontades após retornar para casa depois de quase cinco meses. "Eu estava com vontade de comer comida boa, comer a comida da minha mãe. Estou achando muito bom. Quero comer uma pizza esse sábado", disse o garoto, que apresenta algumas sequelas como dificuldade ao falar e restrição dos movimentos dos braços.

NOTA

A Celg informou, por meio de nota, que continuará fornecendo apoio à família do pequeno e que fará um levantamento para ampliar medidas de proteção contra acidentes no entorno de algumas subestações de energia, apesar de afirmar que, no dia do ocorrido, o local tinha as sinalizações adequadas para segurança de pessoas.