Garota de 18 anos morre ao ‘brincar’ de roleta-russa com o namorado

Uma garota de 18 anos morreu com um tiro na cabeça disparado pelo namorado, de 27 anos, na madrugada desta terça-feira (10), no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, o casal e ‘brincava’ de roleta-russa. O autor foi preso em flagrante por homicídio.

O jogo perigoso é conhecido por deixar apenas uma bala no tambor do revólver, fazê-lo girar e apontar a arma para o alvo. Sem ter certeza sobre a posição do projétil, é feito o disparo.

O namorado da garota e outras três pessoas levaram a vítima em um carro ao Hospital Regional do Gama, onde ela deu entrada em estado grave. O veículo foi interceptado por policiais militares que faziam patrulhamento na região e encaminhou os passageiros para prestarem depoimento.

Uma jovem de 21 anos e o seu namorada de 20, contaram à polícia que estavam na hora do crime, que aconteceu por volta da 1h30, na quadra 50, no Setor Leste do Gama.

A Polícia Militar descartou participação do quarto ocupante do veículo.

Na casa dos suspeitos foram encontradas munições de vários calibres, um carregador de pistola e drogas. O jovem de 20 anos foi autuado por tráfico de drogas, posse de munição e favorecimento pessoal.