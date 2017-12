Garota de 16 anos morre após ser espancada e namorado é o principal suspeito

Um homem de 27 anos é o principal suspeito da morte de uma adolescente de 16, que morreu duas semanas depois de ter sido espancada com socos, chutes, pauladas e, possivelmente, segundo a polícia, uma pedrada. Uma gravidez pode ter sido a motivação do crime, que ocorreu em Santa Catarina. As informações são do G1.

De acordo com a reportagem, a polícia aguarda o laudo, mas a informação inicial é que Marciele dos Santos Fridrich estaria grávida de três meses. Ela ficou internada após as agressões, mas faleceu nesta quarta-feira (29). O acusado já possui passagens por violência doméstica e está preso desde o dia 22 de novembro.