Garimpo com túneis de mais de 10 metros é fechado em São Domingos

Cinco garimpeiros foram presos e o material utilizado apreendido em São Domingos, na Região Nordeste do Estado, nesta terça-feira (12). Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), as investigações apontaram que o grupo extraía ilegalmente cerca de um quilo de ouro por semana. Eles trabalhavam em uma mina clandestina, onde os túneis passavam de dez metros de profundidade.

O minério retirado era processado em um moinho que ficava escondido dentro de um galpão, e em seguida levado para a Bahia. As investigações, de acordo com o MP, continuam. O objetivo é identificar a participação de empresários e os receptadores do ouro retirado ilegal.