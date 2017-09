Garimpeiros são investigados sobre morte de tribo indígena isolada no Amazonas

A Fundação Nacional do Índio (Funai) abriu um pedido de investigação ao Ministério Público Federal de Tabatinga (Amazonas), juntamente com a Polícia Federal, para averiguar um suposto ataque contra povos indígenas isolados que habitam a região do rio Jandiatuba, na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas.

Em nota publicada em seu site oficial, a fundação explicou que a denúncia de tal crime surgiu depois que alguns garimpeiros foram vistos no município de São Paulo de Olivença, no oeste do Amazonas, falando sobre o ataque. As investigações estão ocorrendo desde agosto e a área sob investigação fica nas proximidades dos rios Jandiatuba e Jutaí, próxima à fronteira com o Peru, a cerca de 1.000 km de Manaus.

Ainda de acordo com a nota divulgada, os garimpeiros em questão foram presos e conduzidos a Tabatinga para prestarem depoimento, cumprindo mandado de busca e apreensão. Eles não confirmaram as mortes e, até o presente momento, segundo a fundação, nenhuma prova material foi encontrada que comprove o suposto massacre, não sendo possível, portanto, confirmar a veracidade das mortes.