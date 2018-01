Galpão de indústria farmacêutica em Anápolis pega fogo

Atualizada às 11h59.

Um galpão de uma indústria farmacêutica pegou fogo no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na madrugada desta quinta-feira (25). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da uma hora da manhã e o combate às chamas durou cerca de quatro horas. As causas do incêndio na empresa ainda são desconhecidas e não houve feridos.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio seria na Geolab, mas depois foi constatado que as chamas atingiram foi a empresa FBMFARMA Indústria Farmacêutica. A reportagem tentou contato, mas as ligações não foram atendidas.

Ainda de acordo com os bombeiros, 5 viaturas e 15 militares atuaram no combate das chamas, que chegaram a 10 metros de altura. Foram gastos aproximadamente 30 mil litros de água. O incêndio atingiu cerca de 650 m² da área onde funciona uma fábrica de cosméticos. A área foi isolada no início da manhã e irá passar por perícia.