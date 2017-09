Galos utilizados em rinhas são resgatados em chácara de Mozarlândia

Dezoito galos, em situação de maus-tratos, foram resgatados em uma chácara na zona rural de Mozarlândia, no Norte do Estado. O caso aconteceu na tarde de domingo (10). De acordo com a Polícia Militar (PM), duas rinhas de galo foram encontradas durante uma patrulha.

No local, foram apreendidos 9 bicos de metal, 15 esporas artificiais e 21 telas usadas para prender os animais. Também foram encontrados medicamentos veterinários e duas seringas. Todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Mozarlândia.