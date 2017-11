A Polícia Militar (PM) apreendeu, na tarde de sábado (19), um galão com 20 litros de lança perfume em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Três homens foram presos.

De acordo com a PM, a droga foi encontrada após uma abordagem de rotina. Os suspeitos disseram aos policiais que o entorpecente seria utilizado em uma festa. Além disso, na casa dos homens foram encontrados seis tabletes de maconha. O trio foi conduzido à delegacia.