Funcionários do Basileu França reclamam de salários atrasados em Goiânia

Com o início do ano letivo previsto para o dia 5 de fevereiro, funcionários do Instituto de Artes Basileu França alegam que ainda não receberam o salário de dezembro do ano passado. O pagamento deveria ter ocorrido até o quinto dia útil deste mês, segundo um servidor que pediu para não ser identificado.

Ele conta que alguns colegas que têm apenas o salário do Basileu França como fonte de renda estão enfrentando dificuldades. “Há colegas que estão comendo na casa da sogra, pois não têm comida em casa. Outros não estão vindo trabalhar porque não têm dinheiro para as passagens de ônibus”, relatou o funcionário.

O servidor contou ainda que procuraram o Centro de Gestão em Educação Continuada (Cegecon), a OS, que administra o Itego Basileu França, e foram informados que a empresa aguarda o Governo repassar o dinheiro e assim poder pagar os servidores.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SED) e foi informada que a pasta está em dia com os repasses feitos para as Organizações Sociais (OSs) responsáveis que compartilham a gestão dos Institutos Tecnológicos – Itegos.

Ainda de acordo com a SED, um novo repasse está programado para os próximos dias. No entanto, não foi informado se esse valor será utilizado pelo Cegecon, OS gestora do Basileu França, no pagamento dos salários do mês de janeiro. A Secretaria afirmou ainda que está mantido o início das aulas de acordo com o cronograma.

Já a Cegecon informou o contrário, disse que o repasse que seria utilizado para efetuar o pagamento da folha salarial de janeiro do Basileu está atrasado.

A reportagem entrou em contato com a SED novamente e aguarda a resposta solicitada, dos valores e datas dos últimos repasses para a OS e do próximo.