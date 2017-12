Funcionários de CMEI em Aparecida de Goiânia paralisam atividades após seis assaltados

Atualizada às 12h34.

Os funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Benedita Maria do Nascimento, no Setor Internacional Park, em Aparecida de Goiânia paralisaram as atividades na unidade nesta segunda-feira (4).

Os pais que chegaram para deixar seus filhos no CMEI encontraram a unidade fechada e com vários cartazes pedindo segurança e proteção afixados nas grades da unidade. O Centro já foi arrombado seis vezes, sendo que na última vez, todos os funcionários, que estavam em reunião, foram rendidos pelos assaltantes.

Nesta manhã, os professores e a direção do CMEI se reuniram a portas fechadas com uma equipe da Secretaria de Educação discutindo a situação. Enquanto ocorreu a reunião, a entrada principal da unidade foi trancada com uma corrente. Ainda não há informações se o Centro era funcionar nesta terça-feira (5).

Em nota, a Prefeitura de Aparecida informou que vai instalar câmeras no local e que o atendimento as crianças já foi retomado. Leia a nota na íntegra;

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Secretaria de Educação, informa que questões técnicas inviabilizavam a instalação de câmeras no CMEI, mas que o problema está sendo resolvido e as câmeras serão instaladas ainda esta semana no local, o que vai melhorar a segurança. Além disso, a Guarda Municipal vai reforçar a vigilância externa no CMEI e a Polícia Civil vai investigar a ação dos ladrões. O atendimento às crianças já voltou ao normal.