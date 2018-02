Funcionário dos Correios é suspeito de desviar cartões de crédito para fazer compras em Formosa

O inquérito que investigava um golpe de uso indevido de cartões de crédito teve sua conclusão nesta segunda-feira (26), na 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Formosa. O caso trata de um funcionário dos Correios suspeito de violar correspondências no ato da entrega para extrair os dados bancários das vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo causado às vítimas chega a R$ 30 mil.

A investigação aponta que o funcionário, que não teve o nome divulgado, identificava quais das correspondências continham cartões de crédito, abria as cartas e pegava o cartão para si, usando os dados do documento para realizar a habilitação do cartão e, em seguida, fazer compras no nome das vítimas. O delegado responsável pelo caso, José Antônio Sena, explica que o golpe consistia em duas etapas. “Ele abria a primeira correspondência, que é onde vem o cartão e aguardava pela senha, que normalmente é enviada depois pelos bancos”, esclarece. “A pessoa nem chegava a receber o cartão, só a fatura das compras que ele fazia”.

Sena conta que a investigação durou cerca de seis meses e que a polícia conseguiu chegar ao suspeito através do rastreio das compras. “As vítimas apresentavam as faturas e nós rastreávamos as compras”, explica. “O que facilitou muito a busca foi o fato de ele ir pessoalmente às lojas e ainda, muitas vezes, estar com o uniforme dos Correios”, declara o delegado.

A polícia apresentou um pedido de busca e prisão preventiva ao Poder Judiciário contra o suspeito, contudo, a prisão preventiva foi negada, sob a justificativa de que ele não apresenta riscos à sociedade. O delegado conta que na busca, realizada na última sexta-feira (23), os agentes encontraram notas fiscais de compras feitas no nome de vítimas na casa do suspeito e roupas ainda com etiquetas adquiridas através dos cartões. “Em alguns casos, ele usou e entregou o cartão. Em outros ele nem chegou a entregar”, explicou Sena. O acusado será indiciado pelos crimes de peculato, falsa identidade e estelionato.

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos declara em nota que “se compromete a fornecer todas as informações e colaborar inteiramente na investigação do caso” e que “abrirá sindicância que pode resultar, até mesmo, na demissão do empregado, dependendo do que for apurado”. A empresa afirma que a conduta relatada não será tolerada. (Fabiana Sousa é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)