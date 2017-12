Fugas se repetem nas festas de fim de ano

Detentos têm aproveitado o feriado do dia 25 de dezembro para fugirem da cadeia. Assim como na madrugada do último feriado, quando foram registradas as fugas quase simultâneas de 10 pessoas em Águas Lindas, Entorno de Brasília, e 14 em Inhumas, Região Metropolitana de Goiânia, também houve casos no Estado nos últimos dois anos. Na data de Natal do ano passado, 16 d...