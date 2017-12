No último sábado (16) através da câmera de segurança de um posto de gasolina, localizado no setor Santa Genoveva, é possível ver que um frentista escapou de uma moto desgovernada que estava em sua direção. O motociclista, ao passar por um buraco, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele teve ferimentos graves e foi levado ao hospital.

De acordo com a Polícia Civil, a moto estava a 140 km.