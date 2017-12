Foto de 'equipe médica' de plantão em hospital universitário viraliza na internet

O médico infectologista Gerson Salvador teve sua foto viralizada após uma postagem que ele fez no último sábado (16), em seu perfil, no Facebook. Na publicação, ele mostra "toda a equipe" de plantão no Hospital Universitário da USP, apenas ele.

O único plantonista da unidade de saúde estava como responsável por oito pacientes internados em estado grave, e ainda tinha que responder por qualquer paciente da emergência clínica, como quadros de parada cardíaca, convulsões e derrames.

“Minha carga horário [em contrato] é de 20 horas semanais, mas a gente trabalha mais para o hospital funcionar”, disse o profissional.

Gerson e outros colegas que integram o Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), estiveram na segunda-feira (18), com o relator do Orçamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual Marco Vinholi (PMDB).

“Ele prometeu incluir uma emenda para destinar dinheiro ao hospital”, contou o médico. “Acho relevante divulgar até para as pessoas saberem que a gente está procurando uma solução.”