Forte chuva alaga ruas, derruba árvores e causa estrago em Posto de Saúde de Goiânia

Atualizada às 17h45 - 09/02/2018

A forte chuva na tarde desta sexta-feira (9) provocou a queda de uma árvore no Posto de Saúde da Família (PSF) no Jardim Guanabara I, em Goiânia. A Defesa Civil disse que parte do telhado da unidade ficou prejudicado.

Apesar do incidente, não houve feridos. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi acionada para fazer a retirada do tronco e dos galhos.

Mais dois eventos envolvendo a queda de árvores foram registradas nos setores Jardim Goiás e Pedro Ludovico. No primeiro caso, após o incidente, a Avenida Fued José Sebba, sentido estádio Serra Dourada, foi interditada.

Na segunda ocorrência uma árvore caiu em cima de uma casa na Rua 1010 com a 1013, segundo as informações da Defesa Civil.