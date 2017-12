Fornecimento de energia segue instável em Catalão após incêndio em subestação da Celg

Algumas regiões do município de Catalão, no Sudeste do Estado, continuam sem o fornecimento de energia. De acordo com a Celg, 70% da cidade teve o serviço restabelecido. Porém, os lugares que tiveram o fornecimento restabelecido continuam registrando queda e instabilidade. O motivo da falta de luz foi um incêndio que aconteceu na última sexta-feira (15) na subestação da cidade, provocado por uma falha em um dos equipamentos.

Outros nove municípios também tiveram o fornecimento de energia interrompido, mas apenas Catalão não foi totalmente normalizado. A Celg informou que uma subestação móvel será conectada à subestação de Catalão, para dar apoio ao restabelecimento das cargas no local.

Ainda de acordo com a companhia, as equipes seguem trabalhando para normalizar completamente o serviço e reparar os danos na subestação.