'Foram 15 minutos de tiros. Ficamos em pânico', diz morador vizinho de agência explodida em Silvânia

Destruição, tiros, medo e morte. O início do fim de semana na cidade de Silvânia, no Sudeste goiano, foi de pânico para os moradores. Criminosos explodiram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal na principal via do município, mataram o motorista de um carro que trafegava pela rua, fizeram reféns em um bar próximo à agência e fugiram pela mata em trevo na GO-010.

Ao POPULAR, uma testemunha que mora ao lado do local da explosão, e que preferiu não ser identificada, contou como tudo ocorreu. Por volta das 2h30, oito criminosos fizeram os consumidores de um bar na avenida Mário Ferreira como reféns. Dois foram levados para dentro da agência bancária e feitos como escudos. Com a chegada de viaturas do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás (COD-PMGO), os autores do crime iniciaram uma fuga e começaram a disparar contra os policiais. "Foram 15 minutos de tiros. Calibre pesado. Todo mundo ao redor ficou em pânico", relembra.

Um motorista que contornava a praça Doutor Joaquim Félix, perto da agência, não parou o veículo após as ameaças dos criminosos e foi baleado na cabeça. O carro só parou ao subir no canteiro central. Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Marcos Antônio de Souza, de 21 anos, chegou a ser levado para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim, na cidade, mas não resistiu aos ferimentos ao dar entrada na unidade.

Os autores do crime fugiram do local em um carro e o abandonaram no trevo da GO-010, sentido Vianópolis e Leopoldo de Bulhões. Um refém que havia sido levado também foi solto na rodovia. Os criminosos fugiram pela mata e estão sendo procurados. Para as buscas, um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) está sendo utilizado.