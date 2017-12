Foragidos do presídio de Inhumas são recapturados

Atualizada às 10h17

Seis dos 39 presos que fugiram das unidades de Jaraguá, Águas Lindas e Inhumas durante o Natal deste ano, já foram recapturados.

De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), 14 pessoas fugiram do Sistema Prisional de Inhumas, sendo que seis foram encontrados. Um deles é Gabriel Braga de Souza, localizado na noite de segunda-feira (25), durante patrulhamento no km 33 da GO-070, em Inhumas, e encaminhado para a mesma unidade prisional. Segundo a corporação, ele já possui passagens por furto, roubo, receptação e tráfico de drogas.

A Seap informou na manhã desta terça-feira (26), que as forças de segurança da região seguem empenhadas nas recapturas. A nota da Seap informa também que uma sindicância foi instaurada para apurar a fuga.