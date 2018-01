Foragido do semiaberto é recapturado pela PM

Mais um dos presos que fugiram durante a rebelião ocorrida no dia 1º de janeiro, na unidade do regime semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foi recapturado na tarde de hoje. Mateus Cleiton do Nascimento, de 36 anos, foi encontrado por policiais militares da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar em uma borracharia no Setor Negrão de Lima, região central de Goiânia.

Mateus cumpre pena por roubo a banco e estava na unidade do semiaberto há cerca de um ano, depois de cumprir 10 anos em regime fechado na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), também em Aparecida. Segundo os PMs que o abordaram, ele correu assim que viu a viatura da polícia se aproximando da rua. Ao ser abordado, descobriu-se, então, que se tratava de um dos 87 presos que continuam foragidos desde a rebelião que culminou na morte de nove detentos e deu início à crise do sistema penitenciário em Goiás.

Mateus foi entregue pelos policiais aos agentes da POG, onde tem sido um dos pontos de apresentação dos foragidos recapturados. O outro local está sendo a unidade do Núcleo de Custódia, também no Complexo de Aparecida. A divisão fez-se necessária, já que a Ala em que os presos ficavam no semiaberto foi destruída durante a rebelião.