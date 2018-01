Foragido da justiça tenta subornar agentes com R$30 mil para que o ‘deixassem fugir’

Capturado em ação da Polícia Militar na manhã deste domingo (21), no Setor Marista, em Goiânia, um homem de 40 anos, foragido da justiça pelos crimes de receptação, estelionato e roubo de carga, foi encaminhado ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, e tentou subornar com R$30 mil dois agentes prisionais. A proposta do criminoso era de que os agentes o deixassem fugir, em troca do dinheiro. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial.

Responsável pelo caso, a delegada Ilda Helbingen Santos contou ao G1 Goiás que o homem deve ser autuado por corrupção ativa e, se condenado, pode pegar até 12 anos de cadeia.

“Ele foi localizado por policiais militares que, ao verificarem a ficha dele, viram que ele era foragido. Eles o levaram até a central de triagem do Complexo Prisional. Quando chegou lá, ele tentou subornar agentes com R$ 30 mil, pedindo para que eles o deixassem fugir. Com ele, foram apreendidos cerca de R$ 2,3 mil em espécie”, contou.