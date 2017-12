Força-tarefa para aliviar região da 44

A partir desta quarta-feira (13), o acesso à região comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, pela Marginal Botafogo, está proibido para quem segue no sentido sul-norte da via no semáforo sob a Avenida Independência e para quem vem da Nova Vila pela Rua 227, com a intenção de acessar a marginal (veja quadro). Outro projeto, dessa vez permanente, pro...