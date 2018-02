Foliões fantasiados chamam atenção no carnaval de Caldas Novas

Comparado com a multidão, poucos foliões se fantasiaram nos primeiros dias de carnaval em Caldas Novas. Porém, os que se aventuraram roubaram a cena na festa.

Omeo Sahb, de 23 anos, Júlia Souza, de 23 anos, Guilherme Henrique Rodrigues, de 23 anos, e Carolina Faloni, de 18 anos curtiram a noite de shows na Praça Mestre Orlando, no Centro de Caldas Novas, e optaram por usar fantasias. O grupo é de Goiânia e chegou na cidade no sábado (10). Eles vão aproveitar o carnaval até os últimos minutos, pois só vai embora na quarta-feira (14). “É a primeira vez que estamos aqui neste feriado, mas já viemos pelo menos três vezes juntos”, lembra Julia.

No cruzamento entre a Rua do Turismo e Alameda das Termas, próximo à Reserva Gastronômica, outro grupo festejou ao som de música eletrônica. Entre eles estão o engenheiro Bruno Zenga, de 31 anos, e a secretaria Laís de Oliveira, de 24 anos, que são de São José dos Campos e Jacareí, respectivamente. Os dois foram a Caldas Novas a convite do amigo Hudson Afonso, de 34 anos, que é de Goiânia.

Os paulistas chegaram na cidade a última quinta-feira (8) e só vão embora na próxima quinta (15). “Ainda vamos passar alguns dias em Goiânia antes de voltar para São Paulo. Estamos gostando muito do carnaval daqui, só estar aqui na rua já está muito bom!”, diz Bruno.