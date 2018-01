Foi multado em Goiânia? Veja dicas de como recorrer

Quando chega uma mensagem da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) via Correios ou limpador de para-brisas, todos tentam entender a origem dela. Há casos em que a infração não ocorreu, e o multado tem o direito de levar sua defesa até o órgão antes de ser punido.

A fim de facilitar a resolução de casos em que o proprietário ou condutor de um veículo se sentiu lesado ao receber uma multa, a Secretaria oferece algumas dicas:

• Quem - Os erros devem ser indicados na Notificação de Autuação de Infração de Trânsito ou no Auto de Infração de Trânsito pelo dono do veículo, condutor no momento da infração ou procurador.

• O quê - É preciso provar que está certo. “A previsão de veracidade, no caso do transito, é de responsabilidade do proprietário que precisa provar que foi clonado ou apontar algum erro que possa anular o auto. Fotos que comprovam que não estava no local da autuação como fotos de churrasco, por exemplo, são aceitos para fins de anulação de um auto”, ressalta o gerente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) Jean Damas.

• Quando - Não dá para enrolar: a partir da expedição da autuação, isto é, a notificação de que uma multa vai chegar até sua casa, o dono tem 30 dias para se manifestar contra a penalização. Esse prazo é conhecido como defesa prévia. Se, depois dessa data, a infração for confirmada como multa, é aberto um novo prazo de 30 dias para contestação. Se ambos os prazos escaparem, ainda é possível pedir reavaliação.

• Como - O recurso possui dois estágios. Se chegar ao segundo, o proprietário já terá pagado a multa e será reembolsado. Para apresentar recurso, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: requerimento preenchido e assinado; cópia da Notificação de Autuação; cópia da CNH do Condutor; cópia do CRLV do Veículo, procuração ou autorização quando não for o proprietário. Se precisar transferir a multa, é preciso levar cópia da notificação de autuação; cópia da CNH do proprietário do veículo; cópia do CRLV do veículo; declaração de indicação de real condutor; cópia da CNH do real condutor e endereço completo do condutor com assinatura dele e do proprietário do veículo.

• Quanto - Segundo Santana, cerca de 70% das multas geradas em Goiânia cabem recurso.

• Onde - Os motoristas que se sentirem lesados devem ir até a sede da SMD, na Avenida Laudelino Gomes, nº 250 , no Setor Bela Vista, ou no Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia, no Paço Municipal.