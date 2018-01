Fogos de artíficio fazem vítimas pelo Brasil

Um homem de 27 anos ficou ferido após ser atingido por um rojão, na manhã de hoje (01), na Avenida Paranaíba com a Rua 24, no Centro de Goiânia. Testemunhas disseram que um veículo chegou no local e os ocupantes soltaram o artefato explosivo em direção a vítima. O Corpo de Bombeiros disse que o rapaz teve fratura exposta no pé esquerdo e em seguida foi levado para o hospital. Ele não corre risco de morte. Os autores do ferimento não foram identificados.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, foram atendidas na madrugada cinco pessoas com ferimentos em decorrência de estouro de rojões, todas nos membros superiores. Entre os feridos uma criança que precisou de sutura no dedo. Outras três pessoas ficaram feridas com fogos de artifício e precisaram ser atendidas na UPA da região Noroeste de Goiânia.

Na cidade Almirante Tamandaré, no Paraná, a 20 quilômetros de Curitiba, um homem de 41 anos perdeu a perna quando uma bateria de fogos de artíficio caiu ao seu lado. Ao lado de amigos, Edinei Lores Bueno tinha programado uma queima de fogos informalmente numa área distante do centro urbano, o que dificultou a chegada do Samu. Levado ao Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC), os médicos não conseguiram salvar sua perna. Ele permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em estado grave.

No Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiaba, fogos de artifício atingiram uma empresa que vende madeiras causando incêndio. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.