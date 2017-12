Fiscais apreendem mercadorias de ambulantes na região da Rua 44, em Goiânia

Equipes de fiscalização acompanham a movimentação de ambulantes na região comercial da Rua 44, em Goiânia, na manhã deste sábado (16). Pela manhã, diversas mercadorias de vendedores irregulares foram apreendidas.

A expectativa de hoje a domingo é que a região receba cerca de 400 mil turistas de compras, vindos de várias partes do Brasil e de alguns países do Mercosul. "Devemos fechar o mês de dezembro com um total de 1,4 milhão de visitantes, diz o presidente a Associação Empresarial Região da 44 (AER44), Jairo Gomes.

O comerciante Eliane Venâncio, 47 anos, há um ano e meio tem uma pastelaria em galeria da região e ampliou o horário de funcionamento para atender os clientes e aumentar as vendas. Na sexta (15), encerrou o trabalho às 23h e acordou hoje às 4h para conseguir abrir a lanchonete. Levou mais de 500 pães, número bem maior do que a oferta convencional, mas que deve acabar na próxima hora. “Isso aqui está uma loucura hoje”, afirmou. O local oferece ainda outras opções de lanche e almoço.