Fique sabendo o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro em Goiânia e região

Os goianos já comemoram a proximidade do feriado de Comemoração da Independência do Brasil, que acontece nesta quinta-feira (7). Alguns estabelecimentos de Goiânia e região vão trabalhar em horário especial. Confira o que abre e o que fecha nos próximos dias:

Shopping Bougainville

As lojas e quiosques vão abrir das 14h às 20h. Alimentação e lazer das 12 às 22h. A unidade do Empório Piquiras vai funcionar das 8h às 23h.

Aparecida Shopping

Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo - Lojas: 14h às 20h; praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Araguaia Shopping

Segunda a sábado - 10h às 22h

Domingo - Lojas: 11h às 19h; praça de alimentação e lazer: 10h às 22h30.

Estação Goiânia

Segunda a Sexta - 9h às 19h; praça de alimentação: 10h às 22h

Sábado - 8h às 20h; praça de alimentação: 10h às 22h

Domingo - 8h às 14h; praça de alimentação: 10h às 22h.

Goiânia Shopping

Quinta-feira: Lojas - abertura das 10 às 22 horas/ Alimentação e Lazer - abertura das 10 às 22h30

Sexta-feira: Lojas - abertura das 10 às 22 horas/ Alimentação e Lazer - abertura das 10 às 22h30

Sábado: Lojas - abertura das 10 às 22 horas/ Alimentação e Lazer - abertura das 10 às 22h30

Domingo: Lojas - abertura das 14 às 20 horas/ Alimentação e Lazer - abertura das 10 às 22h30.

Flamboyant Shopping

Quinta-feira (07): alimentação e Lazer - 10h às 22h30; demais Lojas -10h às 22h.

Buriti Shopping

Quinta-feira (7): Abrirá normalmente. Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 10h às 22h30

Sexta-feira (8): Abrirá normalmente. Lojas – 10h às 22h; Praça de Alimentação – 10h às 22h30

Shopping Cerrado

Quinta-feira (07): lojas abertas das 10 às 22 horas (facultativo); praça de alimentação e lazer aberta das 12h às 22 horas.

Passeio das Águas Shopping

Quinta-Feira (07): Lojas e quiosques – 10h às 22h

Espaço de Alimentação e Lazer - das 10h às 22h30; restaurantes Externos - das 12h às 22h.

Sexta-Feira (08): Lojas e quiosques – 10h às 22h

Espaço de Alimentação e Lazer - das 10h às 22h30; restaurantes Externos - das 12h às 22h.

Sábado (09): Lojas e quiosques - 10h às 22h;

Espaço de Alimentação e Lazer - das 10h às 22h30; restaurantes Externos – 12h às 23h.

Domingo (10): Lojas e quiosques - 14h às 20h;

Espaço de Alimentação e Lazer - das 11h às 21h; restaurantes Externos – 12h às 22h.

Outlet Premium Brasília

Quinta-feira (07/09): Lojas, praça de alimentação e Morangos Brinquedoteca – 09h às 21h

Sexta-feira (08/09): Lojas, praça de alimentação e Morangos Brinquedoteca – 09h às 21h

Sábado (09/09): Lojas, praça de alimentação e Morangos Brinquedoteca – 09h às 21h

Domingo (10/09): Lojas, praça de alimentação e Morangos Brinquedoteca – 09h às 21h.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informa que todas as lojas de rua e de shopping centers poderão funcionar no dia 07 de setembro, feriado do Dia da Independência do Brasil. Os trabalhadores receberão horas extras e vale alimentação, conforme prevê a Convenção Coletiva firmada entre os sindicatos patronal (Sindilojas-GO) e laboral (Seceg). Apenas as lojas que ficam no entorno de Brasília (DF) não têm permissão para convocar os empregados.

Zoológico

O Jardim Zoológico de Goiânia, localizado na Alameda das Rosas, no Setor Oeste, vai funcionar normalmente das 8h30 às 16h.

Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone (62) 3524-8555.

Correios

As unidades de atendimento estarão fechadas em todo o estado. Na sexta-feira, 8, todas as agências voltarão a funcionar em horário normal.

A Central de Atendimento aos Clientes (CAC) da empresa também não atenderá no feriado. Para registrar manifestações e obter informações sobre produtos e serviços, os clientes devem acessar nosso site www.correios.com.br.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt vão funcionar em horários especiais no feriado prolongado conforme decreto nº 9.032, de 30 de agosto de 2017, determinando ponto facultativo nas repartições públicas integrantes do Poder Executivo no dia posterior ao feriado de Independência.

As unidades da capital e do interior que funcionam de segunda a sexta-feira, vão atender em regime de escala, em meio período serão três horários para as seguintes unidades:

Unidades da Capital

Das 7h às 12h - Unidades Fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia. Unidades Padrão: Detran e Ipasgo, Sefaz, Gespre, Goiasprev, Juceg, Secima, Procon.

Das 7h às 13h - Unidades Padrão SCTI – Teleatendimento.

Das 8h às 13h - Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim.

Unidades do interior

Das 7h às 12h - Águas Lindas, Garavelo (Aparecida de Goiânia), Itumbiara, Trindade e Rio Verde.

Das 8h às 13h - Anápolis, Admar Otto (Buriti Shopping)

Unidades que fecham na quinta-feira, dia 07, e só retomam o atendimento na segunda-feira, dia 11, em horário normal:

GOIÂNIA

Unidades fixas/condomínio: Mangalô, Ipiranga, Passeio das Águas e Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira) e Lozandes, Assembleia.

INTERIOR

Aparecida Shopping(Aparecida de Goiânia), Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Goianira, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Ipameri, Inhumas, Itauçu, Jataí, Jaraguá, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mozarlândia, Mineiros, Nerópolis, Anápolis Sul, Novo Gama, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Piracanjuba, Pires do Rio, Pirenópolis, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena, Valparaíso., Rialma, Rubiataba, Ceres, Trindade Maiza e Senador Canedo.​