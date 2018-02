Final de semana com nove mortes na região metropolitana

O fim de semana de carnaval foi marcado pela violência na capital e região metropolitana com nove mortes. Somente em Aparecida de Goiânia, seis pessoas foram assassinadas. Só na noite de sábado (10), quatro pessoas morreram e uma foi presa durante ação da Polícia Militar (PM) no Parque das Nações. Segundo a corporação, os policiais foram informados sobre a chegada de uma grande quantidade de material bélico que seria utilizado pelos suspeitos em ataques a bancos, para roubar dinheiro de caixas eletrônicos.

O grupo, conforme a PM, seria integrante do Novo Cangaço. A corporação foi até uma residência do bairro e foi recebida a tiros pelos criminosos. Os militares reagiram e acabaram atingindo os integrantes do grupo, que morreram no local. Eles não tiveram as identidades divulgadas.

Com os suspeitos foram apreendidos dois fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas, quatro coletes à prova de balas, munições, uma pistola, uma escopeta, além de uma caminhonete Chevrolet S-10 que teria sido roubada no início de janeiro deste ano em Anápolis. A PM informou que um dos suspeitos, Léo Carneiro de Oliveira, era foragido e foi preso. Ele e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Roubo

Outra abordagem policial também terminou em morte, na manhã deste domingo (11). Segundo o tenente Bravo, da Rotam, Ruiter Ezequiel da Costa Martins e Maria Luíza de Carvalho Marques, ambos com antecedentes criminais, foram presos em um Fiat Uno com uma pistola 9mm e 19 munições. Ao ser preso no Jardim Europa, em Goiânia, Ruiter revelou ter roubado também uma caminhonete e indicou o local onde o veículo estava.

Os militares, então, seguiram até o Setor Serra Dourada 3, em Aparecida, onde o comparsa da dupla, Lucas Henrique Silva, foi preso. Ao avistar a viatura, outro membro do grupo, identificado apenas como Wideglan, atirou contra os policiais, mas acabou morto quando estes reagiram. O veículo roubado foi recuperado e um revólver calibre 38, apreendido.

À polícia, Ruiter confessou ter assaltado dois estabelecimentos comerciais na Vila União e Vila Resende. Ele ainda informou à equipe que havia roubado uma caminhonete VW Amarok juntamente com seus comparsas. Wideglan, que também era foragido, tinha passagens por roubo. Com os suspeitos, a polícia encontrou também um vídeo gravado antes dos assaltos aos estabelecimentos. Nas imagens, um deles ostenta a pistola 9mm.

Discussão

Ainda em Aparecida, no Setor Terra do Sol, um homem morreu após ser baleado pelo dono da casa onde morava, no sábado. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), Ricardo de Oliveira foi baleado após uma discussão com o proprietário do imóvel sobre uma dívida de aluguel. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa), mas não resistiu.

Goiânia registra três homicídios

Somente em Goiânia, a polícia registrou pelo menos três mortes no final de semana de carnaval. Na noite de sábado, no Parque São Francisco, segundo informações da Polícia Civil, Weslei Augusto e Odair Aparecido Santos foram baleados por pessoas que estavam em uma caminhonete. Weslei morreu no local e Odair foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com um tiro em uma das pernas. O estado de saúde dele não foi revelado.

Na madrugada deste domingo, um homem foi morto dentro de casa no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A polícia informou que a vítima foi morta a facadas e a pauladas. Testemunhas disseram que ele havia se envolvido em uma briga e teria sido seguido pelos agressores. Também durante a madrugada, no Setor Garavelo B, outro homem foi morto a facadas na frente de uma boate, na GO-040. A polícia investigará os casos.