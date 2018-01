Um filhote de jacaré foi encontrado na piscina de uma casa, na manhã desta segunda-feira (1º), na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros retiraram o animal da água e em seguida o levaram para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Apesar do susto, nenhum morador da casa se feriu.