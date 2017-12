Filho de prefeita é assassinado por bandidos encapuzados na frente da mãe

No início da tarde deste sábado (23), homens armados cercaram o veículo onde estava a prefeita Alda Romão (PSD) e assassinaram seu filho a tiros. A mulher não foi atingida.

O jovem Alan John Romão Soares, de 36 anos, era secretário municipal de Finanças e Tributação do município de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, mesma cidade onde sua mãe é prefeita.

Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, a prefeita e o filho estavam visitando um bairro para a entrega de um calçamento quando os criminosos, encapuzados, se aproximaram e fizeram os disparos. Até agora ninguém foi preso e ainda não se sabe a motivação do crime.

São José do Campestre completa 69 anos de emancipação política neste sábado (23), a festa de comemoração foi cancelada.

Insegurança

O estado do Rio Grande do Norte sofre com a falta de policiamento ostensivo nas ruas. Aquartelados desde a última terça-feira (19), praças e oficiais protestam contra a falta de salários.

Somente na capital Natal, mais de 250 crimes foram registrados nestes últimos dias.