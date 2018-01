Filho de idoso morto com as filhas em Catalão pede justiça: 'Não pode ficar impune'

O filho do aposentado Geraldo Pires, de 87 anos, e irmão de Maria Marques, de 61, e Benedita Marques, de 66, encontrados mortos em uma fazenda em Catalão, na região sudoeste de Goiás, pede justiça e a prisão dos autores do crime. De acordo com o G1, Silvano Pires relatou que o pai e as irmãs eram pessoas humildes, e que acredita que a população pode ajudar na busca por suspeitos. “Se alguém tiver alguma pista e puder ajudar a polícia, ligar, denunciar”, disse o irmão.

O delegado Fernando Maciel, responsável pelo caso, afirmou que a polícia suspeita de um latrocínio, quando um roubo é seguido por mortes, cometido por pelo menos dois homens, e que a família não teria reagido ao assalto.

“A família informou até o presente momento, que levaram três botijões de gás, carne que tinha no congelador da casa dos idosos, e, a princípio, não foi encontrada uma espingarda que o senhor mantinha no local. A gente acredita que eles levaram também.”

Caso

Os corpos de Geraldo e das filhas Maria Marques de Moura e Benedita Marques de Moura foram encontrados no sábado (13) por um vizinho em uma propriedade rural da comunidade da Custódia, a 40 km de Catalão, no sudeste do estado. Segundo informações, o tratorista teria ido devolver uma lona, e ao chamar na casa ninguém respondeu. Ao rodear a residência, ele visualizou os corpos.

As vítimas estavam amarradas e com vários machucados.

Velório

Segundo o G1, centenas de pessoas, entre parentes, amigos e moradores de Catalão foram ao velório para despedir das vítimas. A população estava assustada, sem entender o que teria acontecido. Os corpos foram enterrados no fim da tarde de domingo, no Cemitério São Pedro, em Catalão.

O irmão de Geraldo, Arcelino Pires, contou que está muito abalado com o crime. “Nem comer eu estou com vontade. Parece que passou, de tão ruim que eu estou achando isso”, desabafou.

O filho dele, sobrinho e primo das vítimas, Régis Pires, pede “justiça”. “A família está toda arrasada. Na verdade, a gente só pede justiça. Que a polícia investigue e encontre os criminosos.”

Acidente

Manoel Ferreira Sobrinho, de 81 anos, morreu quando chegava ao velório da família. Ele era conhecido do pai e das filhas, e tinha ido prestar condolências aos amigos. De acordo com a Polícia Civil, o idoso foi atingido por uma motocicleta momento em que atravessava a rua para entrar na sala de velórios.

O condutor da moto está internado em observação no hospital e, segundo o último boletim médico, não corre riscos.