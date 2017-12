Fiéis protestam por transparência em contas de igreja

Fiéis católicos de Formosa, a 280 km de Goiânia, organizam o manifesto Janeiro em Branco, que consiste na não devolução do dízimo até que o atual bispo da cidade, dom José Ronaldo Ribeiro, preste contas sobre os gastos da diocese. Segundo os membros do episcopado do Entorno do Distrito Federal, desde que o bispo assumiu, em janeiro de 2015, ele não apresenta registros de ga...