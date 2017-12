Festa de réveillon tradicional em Goiânia é autuada pelo Procon por propaganda enganosa

Com o tema “Amor em Salvador”, a ESQ Produções havia prometido “trazer Bahia para Goiânia”, oferecendo no tradicional Réveillon dos Esquecidos detalhes como trio elétrico e fogos de artifício. No entanto, alguns clientes procuraram o Procon Goiânia para pedir o estorno do ingresso após o local do evento ter sido mudado de última hora pela produção.

De acordo com a TV Anhanguera, há, até o momento, 30 reclamações no Procon quanto ao caso. No site da festa, a ESQ Produções informou que a mudança para um local fechado e sem o trio elétrico ocorreu para evitar “problemas com adversidades climáticas e, acima de tudo, garantir a segurança e o bem-estar do público presente”, uma vez que a previsão para a virada de ano é de chuva na capital.

Os consumidores pedem o valor pago pelo ingresso de volta afirmando que se sentiram prejudicados pela mudança repentina de programação. O Procon já autuou a produtora e informou à reportagem que, além da falta do trio, também não haverá queima de fogos no evento, como era o esperado.

Em nota à TV Anhanguera, a ESQ Produções informou que, além de optar pela segurança dos participantes, está compensando de algumas outras formas as mudanças propostas para o evento.