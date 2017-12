Feridos em queda de estrutura metálica, em Senador Canedo, passam bem

Passam bem as dez pessoas feridas durante a queda de uma estrutura metálica, ocorrida nesta terça-feira (26), durante uma festa de confraternização entre funcionários e músicos ligados à empresa AudioMix, que atua com o gerencimento artístico na música sertaneja. As informações são da assessoria de imprensa, que não apresentou mais detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O evento, realizado na Estância Villa Mix, próximo à rodovia GO-020, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, contava com a participação de cerca de 60 pessoas quando forte chuva e ventos causaram a queda da tenda que cobria um dos espaços da reunião.

Os participantes feridos foram atendidos por quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiros e duas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foram acionadas para prestar os primeiros socorros.

Em nota, a assessoria de imprensa da J&M Produções Artísticas Ltda, empresa responsável pela dupla Jorge e Mateus, cliente da Audiomix, afirmou que “as pessoas atingidas foram prontamente socorridas e encaminhadas para o atendimento médico necessário”.

Confira a íntegra da nota com o posicionamento da empresa:

“Era uma festa privada de confraternização de final de ano e, em razão de evento meteorológico violento e repentino, a estrutura montada pela empresa contratada acabou por não suportar a extraordinária força dos ventos e da tempestade e desabou sobre alguns dos convidados.

As pessoas atingidas foram prontamente socorridas e encaminhadas para o atendimento médico necessário”.