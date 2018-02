Feira do Estudante oferece 2 mil vagas de estágio em Goiânia

Mais de 2 mil vagas de estágio e outras 500 de aprendizagem são ofertadas em Goiânia na 3ª Feira do Estudante – Expo CIEE Goiás 2018. O evento, gratuito, começou nesta terça-feira e segue até amanhã (20 e 21), em Goiânia. Pela manhã, interessados chegaram a formar uma fila na entrada do Centro de Convenções, onde a feira é realizada.

Quem visitar a feira também poderá interagir com os estandes de empresas, instituições de ensino técnico, superior e de idiomas, que oferecerão seus serviços e novidades em cursos e carreiras. Até o momento, mais de 10 mil estudantes já se inscreveram para participar da programação da feira, que segundo os organizadores, deve reunir um público de 25 mil visitantes nos dois dias.

A Feira do Estudante – Expo CIEE Goiás 2018 é uma realização conjunta do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Programa Bolsa Universitária (PBU), com apoio do governo de Goiás, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). Segundo os organizadores, o evento é voltado para o aprimoramento e capacitação dos estudantes bolsistas da OVG e universitários, dos alunos do ensino médio da rede pública estadual e privada e para o público em geral.