Farmácias de Goiás estão aptas a vacinar, diz presidente de sindicato

Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou medida que libera qualquer estabelecimento de saúde, incluindo farmácias e drogarias, para fazer vacinação. No Estado, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista das Farmácias e Drogarias de Goiás, João Aguiar Neto, afirmou, em entrevista à CBN Goiânia, que todos os estabelecimentos estão adaptados e adequados para cumprir a resolução.

Neto disse que a regulamentação é válida para todas as vacinas. “Todas serão permitidas, até as que eventualmente são aplicadas só em campanhas pelo Governo. As disponíveis em clínicas especializadas também serão comercializadas e aplicadas nas farmácias”, afirmou.

O presidente explicou também que os estabelecimentos, em sua grande maioria, já possuem uma sala devidamente adequada para a aplicação das vacinas, onde aplicam as injeções. “Algumas farmácias precisam se adequar ao sistema de armazenamento e para isso precisam adquirir uma geladeira específica para acondicioná-las, e os procedimentos só poderão ser realizados por profissionais habilitados, neste caso, os farmacêuticos”, finalizou.

A regulamentação deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.