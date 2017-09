Familiares se emocionam em apresentação de novos PMs

Mãe, irmã, filha, cunhada, compadre, afilhado, tia e prima. Oito pessoas da família do soldado de 3ª classe Paulo Artur Leopoldino Gondin, de 26 anos, estavam emocionadas na noite desta terça-feira (5) durante a cerimônia de posse dele e de outros quase 2,5 mil novos policiais militares, no Estádio Olímpico, no Centro de Goiânia. A psicóloga Bárbara Luiza Leopoldino...