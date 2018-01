Familiares de detentos acreditam em fim de semana de paz nas cadeias de Aparecida

As visitas aos presos do módulo de segurança do complexo prisional de Aparecida de Goiânia ocorreram sem qualquer transtorno na manhã desse sábado. Amanhã (7) o movimento deve ser maior, já que estão previstas visitas para todos os outros grupos de detidos. Mas a expectativa é de que tudo saia dentro do normal. Uma mensagem circula pelas redes sociais com créditos aos detentos onde diz que um “acordo de paz” foi firmado para tranquilizar a sociedade e as famílias.

Ainda não foi possível confirmar a autoria da mensagem, mas familiares de presos disseram que também receberam o texto de seus parentes. Há, ainda, a expectativa de que ocorra uma manifestação dos reeducandos na próxima segunda-feira com uso de lençóis brancos. O texto ressalta que os presos que assinam a carta querem mostrar que podem se ressocializar e não concordam com a guerra entre as facções, que teria motivado a motim da última segunda-feira feira (1), que teve saldo de nove mortes e 14 feridos.



Confira a íntegra da mensagem:

"Nota do dia.

Primeiramente, nós aqui internos da Cpp, Cepaigo, Centro de triagem e Semi-aberto, viemos através desta passar ciência a toda população que nós reeducandos do sistema carcerário desta capital com ajuda de advogados do direitos humanos (sic) e do conselho da comunidade (Sr Marcelo). Que nós a massa carcerária estamos fazendo uma aliança de PAZ dentro do sistema prisional desta urbanização. No sentido de harmonizar a população e a todos nossos familiares que estão sofrendo com todo ocorrido.

Com a graça de Deus, nós a maioria dos reeducandos decidimos levantar a BANDEIRA DA PAZ dentro do sistema prisional desta capital. Queremos demonstrar para nossos familiares e população que não somos monstros como muitos julgam. E que todos nós temos a capacidade de estudar e trabalhar, ou seja, de se reintegrar a sociedade. Por estas e outras razões desejamos que a PAZ do Senhor Jesus reine e impere dentre nós. Chega de guerra, destruição e crueldade entre facções. Vamos lutar, de forma inteligente, por um sistema carcerário melhor que nos conceda melhores condições para que possamos voltar a sociedade recuperados.

E suplicamos a Excelêntissima Dra Sra Juíza de Direito da Vara Criminal e Execuções Penais e a todas autoridades competentes que deixe por excelência de aplicar aos condenados 3/5 da pena como é o caso no momento. E que também nos conceda melhores condições de reabilitação acabando com a super lotação e com toda precariedade no sistema prisional. Desde já agradecemos!!!

06/01/2018"